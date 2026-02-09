L' Atm valuta di riaprire a metà la tranvia e replica alle accuse | Riqualificazione va avanti nei tempi previsti

La società dei trasporti pubblici valuta di riaprire a metà la tranvia, rispondendo alle accuse di ritardi. L’assessore Mondello conferma che i lavori di riqualificazione proseguono secondo i tempi stabiliti, anche se la linea rimane chiusa da oltre un anno. Già lo scorso settembre, l’assessore aveva lasciato aperta la possibilità di riattivare parzialmente la linea per alleggerire i disagi dei pendolari. Ora si attende una decisione definitiva sulla ripresa parziale del servizio.

Il Pronto Soccorso di Castrovillari sta proseguendo i lavori secondo il cronoprogramma stabilito.

Alfonso Signorini risponde alle recenti accuse di Fabrizio Corona, annunciando l'intenzione di intraprendere azioni legali.

