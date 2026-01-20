Pronto Soccorso Castrovillari | lavori nei tempi previsti

Il Pronto Soccorso di Castrovillari sta proseguendo i lavori secondo il cronoprogramma stabilito. Il Consigliere Regionale Riccardo Rosa ha confermato che le attività sono in corso senza ritardi, garantendo il rispetto delle tempistiche previste. Questo intervento mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità locale.

Castrovillari, il Consigliere Regionale Riccardo Rosa: "I lavori del Pronto Soccorso procedono regolarmente". Il Consigliere Regionale Riccardo Rosa, nonché Segretario della Prima Commissione insediatasi ieri, interviene con fermezza sulle notizie diffuse oggi. Infatti, alcune ricostruzioni parlano di presunti rallentamenti nei lavori del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castrovillari; tuttavia, tali affermazioni non trovano alcun riscontro nelle verifiche effettuate. Pertanto, Rosa ritiene necessario chiarire la situazione e ribadire che le attività procedono regolarmente. Attraverso un comunicato stampa da lui stesso divulgato sui propri canali social, Rosa smentisce categoricamente ogni ricostruzione che descriva una situazione di criticità o ritardo. Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castrovillari, Rosa: «I lavori procedono regolarmente e nei tempi previsti» - Il Coordinatore di Noi Moderati della Provincia di Cosenza: «Continueremo a lavorare con dedizione per consegnare una struttura all'avanguardia, a beneficio di tutto il territorio»

