sistema signorini la replica del conduttore tv alle accuse di fabrizio corona

Alfonso Signorini risponde alle recenti accuse di Fabrizio Corona, annunciando l'intenzione di intraprendere azioni legali. Le affermazioni dell'ex paparazzo hanno suscitato scalpore nel mondo dello spettacolo, alimentando polemiche e dibattiti. In un momento di grande attenzione mediatica, Signorini sceglie di tutelare la propria reputazione, facendo valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie.

Alfonso Signorini è pronto a seguire le vie legali contro Fabrizio Corona, che nei giorni scorsi lo ha accusato di aver quantomeno tentato approcci sessuali con giovani uomini ai quali avrebbe poi spalancato le porte del mondo dello spettacolo. Nell’ultima puntata del suo format Falsissimo, su Youtube, Corona ha rivelato una serie di chat e foto scambiate tra l’allora conduttore del Grande Fratello – nonché direttore della rivista Chi – e un aspirante concorrente del reality show, poi effettivamente ammesso nella “casa”. Negli scambi di messaggi, Signorini prometteva al ragazzo regali di lusso e faceva avances e allusioni sessuali molto esplicite. 🔗 Leggi su Tpi.it

