Furti e danneggiamenti di natanti nel Sud Pontino la Finanza in azione

La Guardia di Finanza ha individuato un sospettato legato ai furti e ai danni ai natanti nel Sud Pontino. Dopo mesi di indagini, gli agenti hanno messo fine a una serie di episodi che avevano creato preoccupazione tra i diportisti e gli operatori della zona. La polizia ha raccolto elementi sufficienti per identificare uno dei responsabili, che ora rischia di dover rispondere di diversi reati. La comunità attende sviluppi sulla vicenda.

Gaeta, 9 febbraio 2026 – Si chiude con l’individuazione di uno dei presunti responsabili la complessa attività investigativa relativa ai numerosi furti e danneggiamenti di natanti, avvenuti nel Sud Pontino la scorsa estate, episodi che avevano suscitato forte allarme tra diportisti e operatori del settore nautico. Le indagini, avviate a seguito delle denunce presentate dai proprietari delle unità da diporto, sono state condotte dalle Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale Gaeta, che ha sviluppato, in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Cassino, mirati accertamenti investigativi di polizia giudiziaria, supportati da articolate e qualificate attività tecniche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Un uomo è stato arrestato nel comune di Capaccio Paestum con l'accusa di aver compiuto diversi furti e danneggiamenti nel cimitero locale.

