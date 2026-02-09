L'Atalanta batte 2-1 la Cremonese nel derby di Bergamo. La squadra di Gasperini apre le marcature con Krstovic, poi Zappacosta firma il raddoppio. La Cremonese accorcia le distanze con Thorsby, ma non basta. I tre punti restano a Bergamo, e l'Atalanta mantiene il passo in classifica.

Alla New Balance Arena reti di Krstovic, Zappacosta e Thorsby. BERGAMO - Nessun problema per l'Atalanta contro la Cremonese nel derby lombardo della ventiquattresima di Serie A. Sotto il diluvio della New Balance Arena, la formazione allenata da Palladino supera i grigiorossi per 2-1, rilanciando così la propria candidatura per le zone europee. A decidere l'incontro sono stati Krstovic e Zappacosta, entrambi in gol nel primo tempo: solo nel finale, invece, il "punto della bandiera" degli ospiti, firmato da Thorsby. Nel riscaldamento De Ketelaere, inizialmente tra i titolari, è stato costretto a dare forfait, a causa di un risentimento articolare al ginocchio destro.

L'Atalanta vince 2-1 il derby contro la Cremonese

L’Atalanta ha battuto la Cremonese con un gol di misura nella partita valida per la 24esima giornata di Serie A.

Domani pomeriggio alle 18.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Posticipo Serie A. L’Atalanta batte 2-1 con sofferenza finale la Cremonese che resta ferma a 23 puntiLa squadra di Palladino mette subito dalla sua parte la gara, poi la controlla e nel finale gol annullato per fuorigioco e gol inutile di Thorsby ... calciocasteddu.it

Atalanta – Cremonese 2-1, cronaca e highlights: Krstovic e Zappacosta per la vittoria della Dea! – VIDEOAtalanta - Cremonese 2-1, cronaca e highlights: Krstovic e Zappacosta mettono a segno due reti che portano la vittoria alla Dea! generationsport.it

