Diretta gol Serie A LIVE | l’Atalanta vince di misura contro la Cremonese
L’Atalanta ha battuto la Cremonese con un gol di misura nella partita valida per la 24esima giornata di Serie A. La squadra bergamasca ha conquistato i tre punti in casa, mentre i lombardi continuano a lottare per evitare la retrocessione. La sfida è stata combattuta, ma alla fine sono stati i padroni di casa a festeggiare.
Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Calciomercato Bologna, Fenucci rivela: «Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini. Ecco perché Immobile è andato via» Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortuni Milan: Allegri valuta Pulisic e Leao in vista della trasferta di Pisa! Tutti gli aggiornamenti Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Mbappé, dalla Francia rimbalza la cifra shock! Quanto guadagna la madre-agente di Kylian, percepisce più di alcuni giocatori del Real Madrid! Rennes, caos totale nel club! Esonerato Beye, avviato un procedimento disciplinare per lui e il suo staff. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Atalanta Cremonese
Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo avanti contro la Cremonese, gol di Fadera
Segui la diretta gol della 22ª giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale su risultati, marcatori e cronaca delle partite.
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Atalanta Cremonese
In campo l’Atalanta sfida la Cremonese nella 24esima giornata di Serie A.
Ultime notizie su Atalanta Cremonese
Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juve, semaforo verde. Rosso per la Roma: promossi e bocciati della 23ª.
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Juve evita il ko al 96?! (8 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 8 febbraio 2026, per la 24^ giornata. ilsussidiario.net
Sassuolo-Inter 0-5, risultato finale della partita di Serie A: gol anche di Akanji e Luis Henrique, gli highlightsLa diretta di Sassuolo-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
SERIE A I In campo Atalanta-Cremonese DIRETTA e FOTO per la 24esima giornata #ANSA facebook
#JuveLazio 2-2 diretta Serie A: Kalulu pareggia al 96', Sarri beffato LIVE x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.