Atalanta derby contro la Cremonese | la Dea vuole vincere per continuare la risalita

Domani pomeriggio alle 18.30 l’Atalanta scende in campo contro la Cremonese alla New Balance Arena. La squadra bergamasca punta a vincere ancora, dopo aver collezionato quattro vittorie e due pareggi. La Cremonese arriva in crisi, con tanti giocatori infortunati e poche speranze di fermare la corsa dei nerazzurri. La partita si preannuncia importante per entrambe, soprattutto per la Dea che vuole continuare la sua risalita in classifica.

Bergamo, 8 febbraio 2026 - L’Atalanta domani pomeriggio alle 18.30 alla New Balance Arena vuole allungare la sua striscia positiva aperta da quattro vittorie e due pareggi infilzando anche una Cremonese in difficoltà di risultati e falcidiata da assenze pesanti. Derby tra provinciali lombarde che torna dopo due stagioni di assenza per i grigiorossi in B: nel 2022-23 termino’ a sorpresa 1-1 all’andata a Bergamo, poi al ritorno successo esterno atalantino per 3-1 allo Zini. A ottobre all’andata 1-1 siglato da Vardy e Brescianini nei minuti finali. Squadre separate da tredici punti in classifica con l’Atalanta a 36 in piena rincorsa per l’Europa e la Cremonese che con 23 punti rischia di farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere, con un margine dal terzultimo posto ridotto a soli cinque punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

