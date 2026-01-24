Lorenzo Musetti si qualifica per la prima volta agli ottavi di finale degli Australian Open, confermando il suo progresso nel circuito. Nel torneo di Melbourne, il tennista italiano ha dimostrato solidità e determinazione, segnando un passo importante nella sua carriera. Contestualmente, anche Darderi si mostra in una nuova dimensione, evidenziando il buon momento del tennis italiano a livello internazionale.

Nella giornata che registra la qualificazione di tre giocatori italiani agli ottavi di finale del primo Slam stagionale Lorenzo Musetti supera la prova di maturità a Melbourne e approda per la prima volta agli ottavi di finale degli Australian Open. Peso specifico decisamente elevato anche quello del successo ottenuto da Luciano Darderi, vittoria che proietta l’azzurro in una nuova dimensione. Il toscano supera il talentuoso ceco Tomas Machac in cinque set al termine di una maratona che si risolve a proprio favore con il 6-2 del quinto set in quattro ore e venticinque minuti. Nel prossimo turno il livello della sfida si alzerà ulteriormente perché sulla strada della testa di serie numero cinque ci sarà l’americano Taylor Fritz, giocatore con cui ha perso nell’ultimo incrocio disputato alle recenti ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti supera la prova di maturità a Melbourne, Darderi in una nuova dimensione

Lorenzo Musetti agli ottavi: “Prova di maturità, il gioco di Machac mi dava fastidio. Un punto di partenza”Lorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale agli Australian Open, consolidando una tappa importante del suo percorso nel tennis professionistico.

Lorenzo Musetti vince il derby contro Sonego a Melbourne e c’è una dedica specialeLorenzo Musetti si impone nel derby contro Sonego a Melbourne, aggiudicandosi un importante risultato nel primo Slam del 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Musetti al 2° turno: ritiro Collignon nel 4° set; Australian Open, oggi Musetti-Collignon - Diretta; Lorenzo il maratoneta: Musetti supera Machac al quinto set e vola agli ottavi di finale; Sinner sul velluto, Musetti supera il derby azzurro con Sonego: chi incontrano ai sedicesimi degli Australian open.

Lorenzo Musetti supera la prova di maturità a Melbourne, Darderi in una nuova dimensioneNella giornata che registra la qualificazione di tre giocatori italiani agli ottavi di finale del primo Slam stagionale Lorenzo Musetti supera la prova di ... oasport.it

Musetti maratoneta! Lorenzo vince la battaglia di 4h 30' con Tomas Machac al 5°, è agli ottavi dell'Australian Open 2026AUSTRALIAN OPEN 2026 - Il carrarino supera 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2 un ostico e combattivo Tomas Machac e stacca il pass per gli ottavi di finale a Melbourne. eurosport.it

Sarà lo lo statunitense Taylor Fritz ad affrontare Lorenzo Musetti agli ottavi di finale dell'Open d'Australia. Il n.9 al mondo ha battuto il 41enne svizzero Stan Wawrinka in quattro set, col punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, 6-4. #ANSA - facebook.com facebook

Lorenzo Musetti si è qualificato agli ottavi di finale dell'Open d'Australia. L'azzurro ha battuto in cinque set il ceco Tomas Machac con il punteggio di 5-7, 6-4 6-2, 5-7, 6-2 in poco meno di quattro ore e mezza di gioc. E' la prima volta che il toscano si trova agli x.com