Il Toro torna alla vittoria | batte la Cremonese con gol di Vlasic ma che brividi nel finale | Cronaca

Il Torino torna alla vittoria grazie a un gol di Vlasic, interrompendo un lungo periodo di difficoltà e sconfitte consecutive. La partita contro la Cremonese è stata ricca di emozioni, con un finale pieno di tensione. Questa vittoria rappresenta un passo importante per il team, che cerca di risollevarsi in classifica e ritrovare fiducia.

Un gol di Vlasic regala al Torino la prima vittoria dopo sei difficili giornate di campionato e soprattutto dopo le tre sconfitte consecutive che avevano tanto turbato l'ambiente. Il Torino ritrova la vittoria che in campionato mancava da fine ottobre contro il Genoa: contro la Cremonese decide una zampata di Vlasic a centro area al 27' del primo tempo.

