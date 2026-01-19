In Portogallo ci sarà il ballottaggio tra il candidato di sinistra e quello di estrema destra

In Portogallo si avvicina il ballottaggio tra il candidato di sinistra e quello di estrema destra alle prossime elezioni presidenziali. António José Seguro, candidato socialista, ha sorpreso le aspettative e si è imposto come il più votato al primo turno, superando le previsioni che indicavano André Ventura di Chega! come favorito. La sfida tra queste due figure rappresenta un momento importante per il panorama politico portoghese.

Alle elezioni presidenziali il socialista António José Seguro è stato a sorpresa il più votato: i sondaggi davano per favorito André Ventura di Chega! Il candidato del Partito Socialista António José Seguro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo e affronterà al ballottaggio André Ventura, candidato del partito di estrema destra Chega!. Seguro ha ottenuto poco più del 31 per cento dei voti, mentre Ventura si è fermato al 23,4 per cento. Il ballottaggio sarà l'8 febbraio. È un risultato piuttosto sorprendente perché i sondaggi precedenti al voto davano Ventura in vantaggio.

Le elezioni presidenziali in Portogallo si svolgono oggi, con i sondaggi che mostrano un leggero vantaggio per André Ventura del partito di estrema destra Chega, al 24%. Seguono António José Seguro, candidato socialista, al 23%, e altri candidati con percentuali più basse. Questi dati indicano una competizione serrata tra diverse forze politiche, riflettendo un panorama politico in evoluzione nel paese. Presidenziali in Portogallo, l’estrema destra ci spera

Oggi il Portogallo si reca alle urne per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Dopo quarant'anni di elezioni al primo turno, questa consultazione rappresenta un momento importante per il paese, con diverse forze politiche in campo, tra cui anche partiti di estrema destra. La consultazione potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico nazionale e sul futuro istituzionale del Portogallo. Portogallo al ballottaggio: il socialista Seguro sfida l'estrema destra di Ventura Risultati a sorpresa al primo turno: Seguro in testa con il 30,6%, Ventura segue al 24,2%. Per la prima volta nella storia del Paese, la destra radicale accede al secondo turno.

