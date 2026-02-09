L' artista turco Refik Anadol è uno dei testimoni che condivide le proprie riflessioni sull' AI nel documentario di Valerio Jalongo Wider Than The Sky - Più grande del cielo

Oggi a Roma si è tenuto un incontro dedicato all’intelligenza artificiale, dove l’artista turco Refik Anadol ha condiviso le sue impressioni sul tema. Anadol ha parlato di come l’AI stia cambiando il modo di creare arte e di pensare il futuro, senza troppi giri di parole. La sua presenza nel documentario di Valerio Jalongo,

Roma, 7 feb. (askanews) – L'artista turco Refik Anadol è uno dei testimoni che condivide le proprie riflessioni sull'A.I. nel documentario di Valerio Jalongo "Wider Than The Sky – Più grande del cielo", nei cinema italiani il 9, 10 e 11 febbraio. Si tratta di un film sorprendente che svela la vera natura dell'Intelligenza Artificiale nell'era dell'intelligenza collettiva e prova a rispondere ad alcune questioni del nostro tempo: cosa è davvero l'A.I.? Una straordinaria opportunità, un rischio globale, o una grande illusione? Il regista indaga su questi temi immergendosi in un universo estremamente affascinante, che scandaglia attraverso gli strumenti della scienza, della poesia e dell'arte.

