‘Wider than the sky’ | in arrivo il docu-film sull’intelligenza artificiale

Da metropolitanmagazine.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Wider than the sky” è un nuovo docu-film che esplora il ruolo dell’intelligenza artificiale nel nostro tempo. Attraverso testimonianze e analisi, il film offre uno sguardo approfondito sulle opportunità e le sfide legate a questa tecnologia, contribuendo a una comprensione più consapevole del suo impatto sul nostro futuro. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e intelligenza artificiale in modo informato e sobrio.

Quello a cui stiamo per assistere non è un semplice docufilm, ma è una finestra preziosa sul nostro futuro, e sull’uso sempre più significativo che l’uomo da dell’intelligenza artificiale. Cosa significa davvero essere un robot programmato con l’AI? quale saranno le capacità fisiche e cognitive di un essere che non è umano? Wider than the sky – Più grande del cielo è un docufilm che supererà tutte le tue aspettative in un evento speciale sul grande schermo. Il volto nascosto dell’AI. Tu provi sentimenti? e cosa significa per te avere dei sentimenti? Queste sono le due semplici domande con le quali si apre il trailer italiano del nuovo docufilm Wider than the sky, presentato in anteprima nazionale alla  Festa del Cinema di Roma 2025  nella sezione  Special Screening  e in anteprima mondiale al  Festival Visions du Réel. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

8216wider than the sky8217 in arrivo il docu film sull8217intelligenza artificiale

© Metropolitanmagazine.it - ‘Wider than the sky’: in arrivo il docu-film sull’intelligenza artificiale

Leggi anche: Wider Than the Sky e l’intelligenza artificiale spiegata da Valerio Jalongo

Leggi anche: Wider than the Sky – Più grande del cielo di Valerio Jalongo – prima opera cinematografica sull’A.I. – nei cinema per le Scuole Superiori

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Where the Rockies Roar and the Sand Still Sings — Wild Colorado | Nature Documentary 4K

Video Where the Rockies Roar and the Sand Still Sings — Wild Colorado | Nature Documentary 4K

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.