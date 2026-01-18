‘Wider than the sky’ | in arrivo il docu-film sull’intelligenza artificiale

“Wider than the sky” è un nuovo docu-film che esplora il ruolo dell’intelligenza artificiale nel nostro tempo. Attraverso testimonianze e analisi, il film offre uno sguardo approfondito sulle opportunità e le sfide legate a questa tecnologia, contribuendo a una comprensione più consapevole del suo impatto sul nostro futuro. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e intelligenza artificiale in modo informato e sobrio.

Quello a cui stiamo per assistere non è un semplice docufilm, ma è una finestra preziosa sul nostro futuro, e sull’uso sempre più significativo che l’uomo da dell’intelligenza artificiale. Cosa significa davvero essere un robot programmato con l’AI? quale saranno le capacità fisiche e cognitive di un essere che non è umano? Wider than the sky – Più grande del cielo è un docufilm che supererà tutte le tue aspettative in un evento speciale sul grande schermo. Il volto nascosto dell’AI. Tu provi sentimenti? e cosa significa per te avere dei sentimenti? Queste sono le due semplici domande con le quali si apre il trailer italiano del nuovo docufilm Wider than the sky, presentato in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Special Screening e in anteprima mondiale al Festival Visions du Réel. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cinema, Intelligenza Artificiale e Consapevolezza Oggi gli studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi e delle quarte di Informatica dell'IIS "Luigi di Savoia" di Chieti hanno partecipato alla proiezione del film "WIDER THAN THE SKY – PIÙ GRANDE DEL CIE