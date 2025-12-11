L’architettura dei dati di Refik Anadol

A Gorizia nasce DAG – Digital Art Gallery, un nuovo centro europeo dedicato all’arte digitale immersiva, inaugurato negli spazi rinnovati della storica Galleria Bombi. L’evento si distingue per l’esposizione dell’architettura dei dati di Refik Anadol, un innovativo progetto che unisce tecnologia e creatività in un ambiente all’avanguardia.

A Gorizia apre DAG – Digital Art Gallery, nuovo polo europeo dedicato all’arte digitale immersiva, ospitato negli spazi riqualificati della storica Galleria Bombi. La struttura dispone di mille metri quadrati di superfici LED e di un percorso espositivo lungo oltre trecento metri, di cui cento completamente rivestiti da schermi di ultima generazione. Per estensione continua, si presenta come la più grande galleria digitale d’Europa. La riconversione della Galleria Bombi nasce da un intervento di rigenerazione urbana finanziato anche con fondi PNRR e coordinato dal Comune di Gorizia, che quest’anno è Capitale europea della Cultura con la “gemella” slovena Nova Gorica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it