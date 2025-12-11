L’architettura dei dati di Refik Anadol
A Gorizia nasce DAG – Digital Art Gallery, un nuovo centro europeo dedicato all’arte digitale immersiva, inaugurato negli spazi rinnovati della storica Galleria Bombi. L’evento si distingue per l’esposizione dell’architettura dei dati di Refik Anadol, un innovativo progetto che unisce tecnologia e creatività in un ambiente all’avanguardia.
A Gorizia apre DAG – Digital Art Gallery, nuovo polo europeo dedicato all’arte digitale immersiva, ospitato negli spazi riqualificati della storica Galleria Bombi. La struttura dispone di mille metri quadrati di superfici LED e di un percorso espositivo lungo oltre trecento metri, di cui cento completamente rivestiti da schermi di ultima generazione. Per estensione continua, si presenta come la più grande galleria digitale d’Europa. La riconversione della Galleria Bombi nasce da un intervento di rigenerazione urbana finanziato anche con fondi PNRR e coordinato dal Comune di Gorizia, che quest’anno è Capitale europea della Cultura con la “gemella” slovena Nova Gorica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
A Gorizia i dati diventano poesia, Anadol firma il progetto digitale più grande d’Europa - Ora Refik Anadol, tra i più influenti artisti al mondo nell’ambito della digital art, ha realizza ... Si legge su msn.com
Nella luce dei dati, Refik Anadol ridisegna DAG a Gorizia: «L'IA è un nuovo Rinascimento» - Tutto è pronto a Gorizia per l’inaugurazione di DAG – Digital Art Gallery, la nuova galleria d'arte digitale immersiva che trasformerà la Galleria Bombi nel tunnel digitale più grande d'Europa. Riporta msn.com
Perché FHIR Sta Diventando lo Standard Globale di Interoperabilità nel 2025 I sistemi sanitari di tutto il mondo stanno passando a FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) — e la ragione è semplice: FHIR rende lo scambio di dati più veloce, più int - facebook.com Vai su Facebook