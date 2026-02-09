L' Arezzo non sbaglia un colpo Meno estetica più concretezza | primo posto consolidato

L’Arezzo batte la Pianese 2-0 e mantiene il primo posto in classifica. La squadra ha vinto grazie a due calci di rigore, senza troppe storie, mostrando più concretezza e meno spettacolo. La vittoria è importante per consolidare il primato, che ora appare sempre più solido.

L'Arezzo regola la Pianese 2-0 con due calci di rigore e consolida un primato che, giornata dopo giornata, assume contorni sempre più definiti. Il dato dei 510 minuti senza subire gol è la fotografia perfetta della fase che sta attraversando la squadra di Bucchi: meno bella di prima, più tossa.

