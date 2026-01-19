mens sana a due volti contro spezia consolidato il primo posto in classifica

La Mens Sana si presenta con due volti nella sfida contro lo Spezia, confermando il consolidamento del primo posto in classifica. La squadra ha mostrato una prestazione equilibrata, mantenendo un vantaggio stabile nel corso della partita. I risultati finali, con il punteggio di 79-65, testimoniano la solidità e la crescita del team in questa fase della stagione.

LA SPEZIA 65 MENS SANA 79 SPEZIA: Lamperi 6, Puccioni 9, Kmetic 10, Ramirez 7, Baria, Carraro, Sabbadini, Tedoldi 2, Pesenato 16, Deri, Petrushevski6, Cellerini 9. Allenatore Ricci. MENS SANA: Belli 13, Pannini 4, Perin, Calviani 2, Cerchiaro 11, Yarbanga 9, Pucci 6, Lodoli, Moretti, Nepi, Prosek 30, Jokic 4. Allenatore Vecchi. Arbitri: Rossetti, Cavasin. Parziali: 13-27, 33-44, 56-55. LA SPEZIA – La Mens Sana inaugura il girone di ritorno vincendo al PalaSprint di La Spezia per 79-65. Partita dai mille volti: dopo un super avvio della Note di Siena, 17-0 a inaugurare il match, i liguri rientravano in gara e addirittura si portavano in vantaggio approfittando di un globale blackout biancoverde soprattutto nel terzo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Mens Sana si prepara per la partita di domenica a La Spezia, valida per il girone di ritorno. La squadra lavora con attenzione al PalaEstra, mentre il mercato rimane aperto e si valutano possibili aggiornamenti. La sfida contro i padroni di casa, con l’ex biancoverde Puccioni in campo, rappresenta un momento importante per la stagione.

La Mens Sana Basket Serie B Interregionale si prepara alla trasferta di La Spezia, dopo il recente successo nel derby. La squadra affronta questa sfida con determinazione, consapevole della difficoltà dell’impegno. Coach Federico Vecchi sottolinea l’importanza di mantenere concentrazione e impegno, come se fosse una partita decisiva, per proseguire nel percorso di crescita e risultati. La gara è in programma oggi alle 18.

