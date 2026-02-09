La Mens Sana si impone su Legnaia Consolidato il primo posto in classifica

La Mens Sana conquista la partita contro Legnaia e si mantiene saldamente in prima posizione in classifica. La squadra toscana ha vinto in trasferta con il punteggio di 80-71, dopo aver dominato soprattutto nella seconda parte del match. Legnaia ha cercato di restare agganciata, ma non è riuscita a contenerla nella ripresa. Una vittoria che rafforza la leadership della Mens Sana in campionato.

OLIMPIA LEGNAIA 71 MENS SANA 80 (21-16; 28-42; 50-56) LEGNAIA: Euzzor 6, Santin 6, Pazzi ne, Merlo 8, Lakicevic 8, Baldasseroni 12, Lurini, Scali 13, Del Secco 4, Sulina 14, Castellani ne, Lastrucci ne. Allenatore Armellini MENS SANA: Belli 9, Pannini 16, Perin, Calviani 5, Bucalossi ne, Yarbanga 13, Pucci 8, Buffo 8, Binella ne, Lodoli, Prosek 6, Jokic 15. Allenatore Vecchi FIRENZE – Priva del lungodegente Cerchiaro e all’ultimo minuto anche dell’ex di giornata Nepi, la Mens Sana soffre, ma vince a Firenze contro una combattiva Legnaia, consolidando il primato in classifica. Nel primo parziale i padroni di casa sono bravi a costringere la Mens Sana a qualche palla persa (e fallo) di troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Mens Sana si impone su Legnaia. Consolidato il primo posto in classifica Approfondimenti su MensSana Basket Mens Sana a due volti contro Spezia. Consolidato il primo posto in classifica La Mens Sana si presenta con due volti nella sfida contro lo Spezia, confermando il consolidamento del primo posto in classifica. La Mens Sana all’assalto dell’Olimpia Legnaia. Vecchi: "Test importante per la nostra difesa" La Mens Sana scende in campo questa sera contro l’Olimpia Legnaia in una trasferta importante. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su MensSana Basket Argomenti discussi: La valanga Mens Sana si abbatte su Borgomanero; Perin trascina la Mens Sana: Piedi a terra ma non ci poniamo limiti; Basket, la Note di Siena Mens Sana non si ferma: battuta Legnaia per 71-80; Una Mens Sana strepitosa asfalta Borgomanero. Basket, la Note di Siena Mens Sana non si ferma: battuta Legnaia per 71-80Una vittoria importante per la Note di Siena che vince a Firenze davanti ad un folto numero di tifosi accorsi a sostenere Pannini e compagni. La Note di Siena, priva di Cerchiaro e Ale Nepi, inizia un ... radiosienatv.it Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana sbanca Firenze , battuta l’Olimpia Legnaia 71-80La Note di Siena, priva di Cerchiaro e Ale Nepi, inizia un po’ soft contro una Legnaia che alza subito il ritmo, soprattutto in difesa. Jokic però prosegue il rendimento mostrato nella partita casalin ... antennaradioesse.it Vittoria al Pala OpenBox per gli U13 M contro Mens sana! Il commento di coach Caimi: “Abbiamo fatto tutti una bellissima partita, dall’inizio alla fine. Per tutti i 40 minuti i ragazzi sono stati concentrati e hanno giocato con intensità. Siamo molto contenti e s facebook

