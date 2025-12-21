La Pianese ci prova ma sbatte sul muro della Ternana al Comunale finisce 0-0

21 dic 2025

21 dicembre 2025 – La Pianese porta a cinque la striscia di risultati utili di fila col secondo 0-0 consecutivo. Contro la Ternana i bianconeri giocano due terzi di partita in superiorità numerica e ci provano fino alla fine ma il muro difensivo delle fere regge. Il primo squillo è dei bianconeri al quarto d’ora: Sodero tenta l’acrobazia da dentro l’area, colpendo in sforbiciata un pallone alto, ma la sfera termina a lato della porta difesa da D’Alterio. La formazione umbra prova a rispondere, ma Ferrante, bravo ad arrivare sul pallone messo in mezzo da Ndrecka, non riesce a dare forza alla conclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

