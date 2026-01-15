Conte non sa più vincere | il Napoli sbatte sul muro del Parma

Il Napoli incappa nel suo terzo pareggio consecutivo, fermato dal Parma e lontano dalla vetta. La squadra, ancora influenzata dalla fatica di San Siro, appare meno reattiva e incisiva, nonostante le rotazioni. La mancanza di lucidità nel primo tempo e la continuità degli stessi titolari compromettono il pressing e il ritmo, evidenziando le difficoltà nel mantenere alta la concentrazione e l’efficacia in campo.

Il terzo pareggio di fila allontana dalla vetta il Napoli che paga in termini fisici e di lucidità lo sforzo di San Siro: poco intenso e reattivo e pur cambiando quattro elementi, ancora una volta i partenopei regalano un tempo, il primo: i big non riposano, vanno in campo e il fatto che a giocare siano sempre gli stessi, penalizza gli azzurri a livello di pressing e di ritmo. Solo McTominay (nella foto) viaggia costantemente con i giri alti, ma fino all'intervallo il gioco è prevedibile, la manovra lenta favorisce l'assetto difensivo del Parma che concede poco perché trova sempre il tempo di compattare le due linee arretrate.

