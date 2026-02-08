Calcio Gasperini | Questo calcio non piace più

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è sfogato in conferenza stampa, lamentando che il calcio attuale non gli piace più. Ha detto che i giocatori devono inserirsi più rapidamente, e ha menzionato Totti, che vuole far giocare subito, e Zaragoza, che ha già una buona condizione e frequenza di gioco. Gasperini cerca di motivare i suoi e di trovare soluzioni in un campionato che, a suo avviso, ha perso un po’ di mordente.

Roma, 8 feb. (askanews) – “Totti? lo faccio giocare subito. Zaragoza ha giocato con buona frequenza, ha una discreta condizione, bisogna inserirsi e conoscere i compagni. Domani è disponibile, non ho ancora deciso se dal primo minuto, ma voglio inserirlo velocemente”. Così Gian Piero Gasperini in vista della sfida al Cagliari molto significativa per la zona Champions. Gasperini parla anche del rigore concesso al Napoli al 95? a Genova. “Gli episodi riguardano tutte. Quindi non è una questione che riguarda il favore di uno o di un altro. Penso che, come allenatori, dobbiamo fermarci un attimo e riflettere su quello che è la nostra voce nel mondo del calcio, perché la penso esattamente come te, come Daniele e come tutti gli altri presenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Gasperini Calcio

Alla vigilia del match tra Roma e Cagliari, il tecnico giallorosso Gasp si è concentrato sulle polemiche arbitrali degli ultimi mesi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gasperini a Fabregas: Quel tipo di gioco non piace al pubblico

Ultime notizie su Gasperini Calcio

Argomenti discussi: Gasperini e il VAR: Questo calcio non piace a nessuno, si cerca di rubacchiare; Rabbia Gasperini dopo la sconfitta con l'Udinese: lo sfogo e la citazione dell’intervista al Corriere dello Sport di Saelemaekers; Roma, Gasperini si schiera con De Rossi Il calcio non è 'fregare' un rigore; La Roma perde, Gasperini s'infuria e cita il Saelemaekers-pensiero: Il calcio di oggi è questo.

Gasperini d'accordo con De Rossi: Il calcio non è 'fregare' un rigoreGenova - Non è il favore di una o di un'altra, noi come allenatori probabilmente abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso come Daniele ... ilsecoloxix.it

Roma, Gasperini: Mancata precisione e fortuna: ma questo gruppo non mollaVisualizzazioni: 0 Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini commenta nel post gara la sconfitta arrivata per 1-0 sul campo dell’Udinese. Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai micr ... calciostyle.it

#Gasperini: “ #Var La penso come #DeRossi, questo calcio non piace a noi e al pubblico. Dobbiamo radunarci noi allenatori e farci sentire. Il gioco del calcio è leale, cercare di fregare un cartellino o un rigore è distante dallo sport. Ci sono grandi interess x.com

Gian Piero Gasperini è una furia. Al termine della sfida con l'Udinese, decisa da un calcio di punizione di Ekkelenkamp, il tecnico della Roma cita un passaggio dell'intervista realizzata dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni a Saelemaekers e n facebook