Askatasuna Marracash solidale | Facciamoci sentire
Marracash solidale con Askatasuna. Proprio da Torino, mentre era impegnato in un suo concerto, il cantante ha voluto inviare un messaggio ai sostenitori del centro sociale. "Voglio esprimere solidarietà a quelli che sono andati a manifestare oggi. È importante far sentire il nostro potere alla gente di potere". Prima di lui era stato Willie Peyote, nome d’arte di Guglielmo Bruno, a sostenere i manifestanti scesi in piazza. Nato a Torino, l'artista ha spiegato: "Ho appreso dello sgombero in corso da poche ore e, per quello che ha rappresentato per me e per la città negli anni, Askatasuna mi lascia ovviamente molto dispiaciuto e preoccupato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Pure Marracash si schiera con Askatasuna
Leggi anche: Una marcia per la pace lungo la Costa dei Trabocchi: “Facciamoci sentire”, l’invito degli organizzatori
Askatasuna, braccio di ferro del Comune: il centro sociale diventa bene comune - I lavori per trasformare il centro sociale Askatasuna in un bene comune sono entrati nel vivo in queste ore, con l'inizio della pulizia e del riordino. ilgiornale.it
la Repubblica. . A cena con il collega Marracash, nell'aprile del 2023, Ornella Vanoni scherzava immortalata in una storia Instagram del cantante: "Mi piaci, te l'ho già detto. Se avessi avuto trent'anni di meno ti sbattevo al muro, ma non saremmo andati d'accor - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.