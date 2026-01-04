Cosa sono e come nascono i bouquinistes di Parigi simbolo della città oggi a rischio estinzione

I bouquinistes di Parigi sono i venditori di libri e stampe che, da secoli, animano le rive della Senna, contribuendo a definire l’identità culturale della città. Nato nel XVII secolo come commercio itinerante, questo simbolo parigino si è mantenuto nel tempo, affrontando ora le sfide di un mondo in rapido cambiamento. La loro presenza rappresenta un importante patrimonio storico e artistico, oggi a rischio a causa delle nuove dinamiche sociali ed economiche.

