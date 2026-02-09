Lang Lang | la musica classica al centro del mondo alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, il pianista Lang Lang ha portato la musica classica al centro dell’attenzione mondiale. Seduto sul palco, ha suonato con passione e precisione, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori e appassionati collegati da tutto il mondo. La sua esibizione ha dimostrato come un grande artista possa trasformare un evento sportivo in un momento di cultura e emozione.

C’è una differenza sostanziale tra un grande pianista e un fenomeno culturale. Il primo interpreta la musica. Il secondo la usa per riscrivere il modo in cui il mondo si guarda. Lang Lang appartiene alla seconda categoria. E quando si siede al pianoforte, non è mai soltanto un pianista. È un’immagine. È un’idea. È un dispositivo culturale. A Milano-Cortina 2026, mentre l’Inno Olimpico prendeva forma tra le architetture luminose della cerimonia di apertura, la sua presenza non era solo musicale. Era simbolica. Un artista cinese, formatosi tra il Conservatorio Centrale di Pechino e il Curtis Institute of Music di Philadelphia, diventato a vent’anni il primo pianista della sua generazione capace di riempire arene come una rockstar, chiamato a incarnare un momento di unità globale in Italia, patria dell’opera, della tradizione lirica, della teatralità musicale. 🔗 Leggi su Panorama.it

Nella notte del Meazza, il pianista cinese Lang Lang ha difeso il playback, dicendo che è inevitabile a causa del troppo rumore sul palco.

Lang Lang ha detto che la musica classica può diventare più accessibile, quasi pop, e non solo per i puristi.

