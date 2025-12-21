il vero monza torna e cala un poker super birindelli rilancia i brianzoli

Il Monza riprende fiducia con una vittoria netta contro la Carrarese, chiudendo il 2023 con un risultato importante. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra dimostra determinazione e solidità, offrendo ai propri tifosi un buon segnale di ripresa. Super Birindelli (ri)lancia i brianzoli, che tornano a sorridere sotto l’albero di Natale.

Sotto l’albero di Natale il Monza ritrova il sorriso e una scorpacciata di gol. I biancorossi travolgono 4-1 una fragile Carrarese e tornano alla vittoria dopo tre stop consecutivi. Dalla doppietta di Birindelli, alle reti di Delli Carri e Petagna: all’U-Power Stadium brilla la linea italiana della rosa. Ma la prestazione complessiva è sicuramente tra le migliori in stagione per i brianzoli, brillanti per tutto il match. La vittoria permette inoltre di mantenere sia il contatto dal Frosinone capolista, che il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Ora gli uomini di mister Bianco possono approcciare il Natale e soprattutto il delicato scontro diretto di Modena con maggiore serenità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il vero Monza torna e cala un poker. Super Birindelli (ri)lancia i brianzoli

Leggi anche: Il Monza cala il poker e blinda il secondo posto. Doppietta di Birindelli, in gol anche Petagna

Leggi anche: Finalmente il vero Monza. Alvarez e Birindelli: svolta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Monza cala il poker e blinda il secondo posto. Doppietta di Birindelli, in gol anche Petagna; Il Monza cala il poker, Carrarese al tappeto; Il vero Monza torna e cala un poker. Super Birindelli (ri)lancia i brianzoli; Monza-Carrarese 4-1, ecco come è ripresa la corsa: l'analisi dei quotidiani odierni.

Il vero Monza torna e cala un poker. Super Birindelli (ri)lancia i brianzoli - I biancorossi dimenticano le ultime tre sconfitte e travolgono la Carrarese: in gol anche Delli Carri e Petagna ... msn.com