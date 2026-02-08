Stefania Constantini da commessa a regina del curling | peccati di gola vita privata e sogni

Stefania Constantini, fino a poco tempo fa commessa, si è fatta strada nel curling conquistando risultati sorprendenti. La sua storia ricorda un percorso da sogno, iniziato a Cortina e arrivato al massimo livello internazionale. La giovane atleta si prepara ora a vivere nuove sfide e a godersi il successo che, inaspettato per molti, le sta cambiando la vita.

Roma, 7 febbraio 2026 – Dalla pista di Cortina al tetto del mondo. Inizia così la storia agonistica di Stefania Constantini, uno di quei nomi che l'Italia sportiva ha imparato a conoscere quasi all'improvviso. A Pechino 2022, insieme ad Amos Mosaner, conquista uno storico oro olimpico nel doppio misto di curling, disciplina fino a quel momento di nicchia. Arriva ai Giochi da outsider, ne esce come simbolo di un movimento in crescita e come una delle atlete simbolo a Milano-Cortina 2026, dove gioca anche in casa. Non a caso il Comune e Fondazione Cortina l'hanno scelta come ambasciatrice.

