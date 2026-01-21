Completamente fuori di sé aggredisce gli infermieri e devasta un ambulatorio

Un uomo di 43 anni, noto alle autorità per precedenti legati a guida sotto l’effetto di sostanze, è stato arrestato a Brescia dopo aver aggredito gli infermieri e danneggiato un ambulatorio. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di sedare la situazione e mettere in sicurezza l’area. L’episodio si inserisce in un contesto di comportamenti problematici già noti alle forze dell’ordine.

Gli agenti della Volante della Polizia di Stato di Brescia hanno arrestato un cittadino bresciano di 43 anni, residente in città, già noto alle forze dell’ordine per precedenti condanne legate alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. L’intervento è scattato nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Fuori di sé in ospedale, ragazzo spacca tutto e aggredisce due infermieriUn episodio di violenza si è verificato ieri nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Gavardo, coinvolgendo un paziente di 20 anni di origini camerunensi.

Devasta il Pronto soccorso e aggredisce medici e infermieri: arrestato uomo di 43 anniUn uomo di 43 anni è stato arrestato a Brescia dopo aver causato danni e aggredito medici e infermieri nel pronto soccorso.

