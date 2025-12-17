Action apre un nuovo negozio nell' hinterland di Milano

Action amplia la sua presenza nell'hinterland di Milano con l'apertura di un nuovo punto vendita a Parabiago, in via Lombardia. Lo store, di 770 metri quadrati, offre una vasta gamma di prodotti e impiega 18 addetti alle vendite, rafforzando così la presenza del marchio nella regione.

