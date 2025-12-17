Action apre un nuovo negozio nell' hinterland di Milano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Action amplia la sua presenza nell'hinterland di Milano con l'apertura di un nuovo punto vendita a Parabiago, in via Lombardia. Lo store, di 770 metri quadrati, offre una vasta gamma di prodotti e impiega 18 addetti alle vendite, rafforzando così la presenza del marchio nella regione.

Immagine generica

Action apre un nuovo negozio nel Milanese. Lo store si trova a Parabiago, in via Lombardia, e si estende su una superficie di 770 metri quadri con 18 addetti vendite. Quello di Parabiago è il negozio numero 207 della catena del non food, 16esimo nella provincia di Milano e 66esimo in Lombardia. A. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Libraccio apre un nuovo negozio a Milano: l'inaugurazione

Leggi anche: Action apre un nuovo negozio nel Milanese e raggiunge quota 191 in Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Come fa ACTION ad avere PREZZI così BASSI

Video Come fa ACTION ad avere PREZZI così BASSI

action apre nuovo negozioIn Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori - Adesso arriva anche la comunicazione della data ufficiale del taglio del nastro. monzatoday.it

ACTION FOGGIA Action apre il primo negozio a Foggia. Tutte le info - Il nuovo store è situato in via Camporeale e si sviluppa su una superficie di vendita di 894 metri quadrati. statoquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.