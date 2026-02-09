L' ambasciatrice della Lituania presso la Santa Sede in visita a Palermo incontro al Teatro Massimo

Palermo ha visto arrivare l’ambasciatrice della Lituania presso la Santa Sede, che ha fatto visita alla città. L’incontro si è svolto in modo riservato, senza eventi pubblici o cerimonie ufficiali. La rappresentante diplomatica si è recata al Teatro Massimo, dove ha incontrato alcuni esponenti locali. La visita, di natura privata, ha suscitato curiosità tra chi si trovava in zona, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata.

Palermo ha accolto l'ambasciatrice della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede, in occasione di una visita di carattere strettamente privato. L’ambasciatrice, Sigita Maslauskait?-Mažylien?, accompagnata dal consorte, è stata accompagnata dall’avvocato Alessandro Palmigiano, console onorario.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo TeatroMassimo Vaticano, premio letterario Ambasciatori presso la Santa Sede Nel cuore di Palazzo Borromeo, si è svolta una cerimonia di grande rilievo con la consegna del Premio letterario Ambasciatori presso la Santa Sede. Fratelli d'Italia, incontro con la comunità presso la sede provinciale di Avellino Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Palermo TeatroMassimo Argomenti discussi: L'ambasciatrice della Lituania presso la Santa Sede in visita a Palermo, incontro al Teatro Massimo; L’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede in visita privata a Palermo; L'AMBASCIATRICE DELLA LITUANIA SARA' A PESCARA IL 3 E 4 GIUGNO PER INCONTRI ISTITUZIONALI; Palermo accoglie in visita privata S.E. Sigita Maslauskait?-Mažylien?, ambasciatrice della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede. L’ambasciatrice della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede in visita privata a PalermoPALERMO (ITALPRESS) – Sigita Maslauskaite-Mazyliene, Ambasciatrice della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede, è stata in visita privata a Palermo. Accompagnata dal consorte, è stata accompagna ... msn.com Lituania, ambasciatore de Maigret incontra il ministro della Difesa KaunasL'ambasciatore d'Italia in Lituania, Emanuele de Maigret, ha incontrato oggi a Vilnius il ministro della Difesa lituano, Robertas Kaunas, con cui ha discusso delle principali questioni dell'agenda del ... ansa.it L’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede in visita privata a Palermo dlvr.it/TQr1Zg x.com Lo ha riferito stamane il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.