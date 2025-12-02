Fratelli d' Italia incontro con la comunità presso la sede provinciale di Avellino

Giovedì 4 dicembre alle ore 17.30, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia ad Avellino, si terrà un incontro rivolto all’intera comunità politica di Fratelli d’Italia.L’appuntamento, che si aprirà con una conferenza stampa dedicata alle prospettive politiche e organizzative del nostro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

https://www.radiomugello.it/cronaca/fratelli-italia-mugello-sanita-sotto-pressione-risposte-certe/ - facebook.com Vai su Facebook

Dicevano che con questo Governo lo spread sarebbe esploso, che i mercati avrebbero reagito con sfiducia e che l’Italia avrebbe pagato il prezzo dell’instabilità. È accaduto l’opposto: lo spread è ai minimi dal 2010, i conti sono sotto controllo e la credibilità del Vai su X

Conferenza stampa e incontro con la comunità politica di Fratelli d’Italia - 30, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia ad Avellino, ci sarà un incontro rivolto all’intera comunità politica di Fratelli d’Italia. irpinianews.it scrive

Avellino, Fdi dopo le regionali: incontro con Rotondi, Cosenza e Zecchino - Ines Fruncillo: "Avanti insieme per costruire un territorio più forte, più coeso e più ... Da msn.com

Fratelli d’Italia a colloquio con Bucci - I temi di maggior interesse della città e provincia sono stati affrontati dalla delegazione di Fratelli d’Italia La Spezia nell’incontro... Da lanazione.it

Verso le Regionali: Fratelli d'Italia in campo su welfare e turismo - Dai fondi per le strutture ricettive all'assistenza domiciliare per gli anziani, fino alla difesa delle aree verdi a San Massimo: le proposte dei candidati veronesi ... Riporta veronasera.it

"Oltre la polvere". Incontro sulle droghe e la liberalizzazione - Buona partecipazione di pubblico per l’incontro "Oltre la polvere", organizzato dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia, all’interno della ... Secondo msn.com

Meloni al Quirinale: il rammarico per le parole di Garofani nell'incontro con Mattarella dopo le polemiche tra Fratelli d'Italia e il Colle - Il leader di Azione Carlo Calenda chiede a gran voce alla premier di "chiudere questo incidente", Lega e Forza Italia minimizzano e si chiamano fuori ... Come scrive today.it