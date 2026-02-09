L’Alba del Possibile | Arte Fiera 2026 a Bologna e la Rinascita del Cosa Sarà

L’arte di Bologna si prepara a tornare nel 2026 con una nuova edizione di Arte Fiera. La manifestazione, che ha segnato la storia dell’arte italiana fin dal 1974, promette di essere un punto di ripartenza per il settore. Gli organizzatori annunciano un’edizione che mira a rinnovare il ruolo di questa fiera, ancora oggi simbolo di innovazione e cultura. L’obiettivo è coinvolgere artisti, collezionisti e pubblico in un evento che possa segnare la rinascita di un’istituzione storica. La città e il mondo dell’arte attendono con

Arte Fiera Bologna, fin dalla sua storica fondazione nel 1974 come prima fiera d'arte moderna e contemporanea in Italia, rappresenta non solo un evento commerciale di primaria grandezza, ma un'istituzione culturale che ha letteralmente plasmato il gusto del collezionismo nazionale e definito i canoni della critica per oltre cinquant'anni, agendo come baricentro per l'intero sistema dell'arte del Paese. L'edizione 2026, guidata con visione strategica dalla direzione artistica di Davide Ferri, si presenta come un progetto intellettuale di altissimo profilo sotto il titolo programmatico "Cosa sarà", una domanda aperta che, pur omaggiando la celebre canzone di Lucio Dalla, si trasforma in un'indagine ontologica sulle nuove traiettorie del sistema artistico in un'epoca dominata da transizioni tecnologiche, intelligenza artificiale e riconsiderazioni sociali.

