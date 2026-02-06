Arte Fiera immagina Cosa sarà Il nuovo corso fra Dalla e il futuro

Arte Fiera apre le sue porte a Bologna con un tono diverso dal solito. Il nuovo direttore, Davide Ferri, promette una manifestazione più leggera e simpatica, un approccio che sorprende considerando la tradizione della storica fiera dell’arte italiana. L’inaugurazione si è svolta ieri, con Ferri che ha espresso questa sua visione tra gli applausi, insieme alla senatrice Lucia Borgonzoni e ad altri rappresentanti istituzionali. La mostra, che durerà fino a domenica, si presenta quindi con un volto nuovo, più fresco, pronto a coinvolgere un pubblico più ampio.

"Arte Fiera deve avere un programma simpatico, mi spingo a dirlo". In effetti fa una certa sensazione sentire pronunciare una parola così semplice e leggera nella cornice della più longeva e storica fiera dell’arte italiana, ma il neo direttore Davide Ferri la dice con gioia, mentre inaugura affiancato dalla senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al ministero della Cultura, fa Gianpiero Calzolari, presidente della Fiera, Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura di Bologna e in prima fila il manager Enea Righi, direttore operativo di Arte Fiera, la kermesse che da oggi a domenica apre le porte al pubblico all’ombra delle Due Torri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Bologna si prepara al grande ritorno di Arte Fiera, la manifestazione dedicata all'arte moderna e contemporanea che mancava da qualche anno.

È ripartito il premio regionale “Rati immagina il futuro”.

Cosa è Cosa sarà: al via la 49^ edizione di Arte Fiera Bologna

Arte Fiera 2026, al via la 49ª edizione con tante novità
Dal 6 all'8 febbraio 2026, Arte Fiera torna a Bologna per la sua 49ª edizione negli spazi di BolognaFiere. Intitolata Cosa sarà - in omaggio alla celebre canzone di Lucio Dalla, cantautore e compositore

