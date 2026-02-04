Il ritorno di Arte Fiera ‘Cosa sarà’ a Bologna | il programma e l’omaggio a Dalla

Bologna si prepara al grande ritorno di Arte Fiera, la manifestazione dedicata all’arte moderna e contemporanea che mancava da qualche anno. Il nuovo direttore, Davide Ferri, ha scelto come titolo “Cosa sarà”, ispirandosi alla canzone di Lucio Dalla. Ferri vuole dare un segnale di rinnovamento e di riflessione, sottolineando che questa edizione segna l’inizio di un nuovo ciclo. La fiera si svolgerà a Bologna e, tra mostre e omaggi, si pensa già a come questa possa cambiare il panorama artistico italiano.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Cosa sarà Arte Fiera 2026? Lo fa intendere già dal titolo scelto "che scalda l'atmosfera", proprio la canzone di Lucio Dalla 'Cosa sarà ' del 1979, il nuovo direttore Davide Ferri, che vuole sottolineare l'inizio di un nuovo ciclo, ma anche dichiarare l'importanza di farsi delle domande nel momento in cui si riceve una fiera nelle proprie mani per la prima volta. La nuova direzione di Arte Fiera. La prima kermesse fieristica dedicata all'arte moderna e contemporanea nata in Italia nel 1974, torna per la sua 49^ edizione dal 6 all'8 febbraio e con Ferri, forlivese, classe 1974, entra in una nuova era, dopo quella di Simone Menegoi in carica dal 2019 al 2025.

