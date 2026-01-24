Serie C al bivio tra crisi e riforme | Gravina valuta l'addio al professionismo Marani ci pensa

La Serie C attraversa un momento di incertezza, tra tensioni finanziarie e problemi di governance. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sta valutando un possibile cambiamento, ipotizzando il passaggio della Lega Pro nei dilettanti. La questione riguarda le future modalità di gestione e sviluppo del campionato, con possibili implicazioni per il sistema professionistico e per le società coinvolte.

La Serie C sta vivendo un'altra stagione tra esclusioni e classifiche 'falsate' mentre il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, valuta la svolta radicale: la Lega Pro nei dilettanti. Una riforma annunciata come salvezza che rischia di essere l'ennesima trappola politica e sportiva.

