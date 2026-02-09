L’aggressione all’arbitro Il Comune di Albinea duro | Violenza inaccettabile

Durante una partita di pallacanestro tra Go Basket e Campagnola, un arbitro è stato aggredito. Il Comune di Albinea condanna duramente l’accaduto e si schiera dalla parte del giovane arbitro, vittima di un gesto che definisce inaccettabile. La vicenda ha suscitato reazioni ferme e la richiesta di maggiore sicurezza negli eventi sportivi.

Esprimiamo la massima solidarietà al giovane arbitro vittima dell’aggressione durante la partita di pallacanestro tra Go Basket e Campagnola. Nel condannare l’accaduto, ribadiamo che la violenza, in qualsiasi contesto è del tutto inaccettabile, specialmente quando a esserne vittima è un giovane giudice di gara impegnato nel suo ruolo. L’amministrazione di Albinea interviene sull’episodio di venerdì sera nel match di Dr2 di basket giocato in via Grandi al circolo tennis locale e poi sospeso dopo che l’atleta della Go Basket, Emanuele Garuti ha colpito al volto il 20enne fischietto Ilyas Boutissant. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

