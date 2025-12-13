Aggressione al carcere di Prato detenuto colpisce agente con uno sgabello | Era recidivo violenza inaccettabile

Un episodio di violenza si è verificato nel carcere della Dogaia di Prato, dove un agente di Polizia Penitenziaria è stato colpito con uno sgabello da un detenuto recidivo. L'aggressione, avvenuta il 13 dicembre 2025, evidenzia ancora una volta le tensioni e le criticità presenti all’interno delle strutture penitenziarie italiane.

Prato, 13 dicembre 2025 – Nuovo, grave episodio di violenza all’interno del carcere della Dogaia di Prato, dove un agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il reparto collaboratori di giustizia è stato aggredito da un detenuto. L’agente è stato colpito violentemente alla testa con uno sgabello, per motivi ancora da chiarire, ma ritenuti futili. Il detenuto responsabile dell’aggressione è noto per i suoi comportamenti aggressivi e, in passato, è stato coinvolto in simili episodi sia nei confronti di altri detenuti che del personale di Polizia Penitenziaria. La rabbia del Sappe. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) ha reso noto che l’agente è stato prontamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove i medici gli hanno applicato cinque punti di sutura alla testa. Lanazione.it

