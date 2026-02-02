Grammy Awards 2026 con il trionfo di Lady Gaga Bad Bunny Kendrick Lamar e Billie Eilish | tutti i vincitori

Questa notte si sono consegnati i Grammy Awards 2026, i premi più ambiti nel mondo della musica. Bad Bunny ha conquistato il premio come Miglior album dell’anno, ma anche Lady Gaga, Kendrick Lamar e Billie Eilish sono usciti con le mani piene di riconoscimenti. La cerimonia è stata ricca di emozioni e sorprese, mentre i protagonisti salivano sul palco per ricevere i loro premi.

Non solo Bad Bunny che ha vinto il premio come Miglior album dell’anno ai Grammy Awards 2026, considerati gli Oscar della musica mondiale. La notte della premiazione delle stelle della musica mondiale ha visto protagonisti anche Lady Gaga (Premio per l’album pop vocale), Kendrick Lamar (ha battuto il record di Jay-Z diventando il rapper con il maggior numero di Grammy in carriera. Jay-Z ne ha vinti 25, dopo aver vinto il premio per l’album rap e il disco dell’anno, il totale di Lamar è di 27) e Billie Eilish che ha vinto il premio come canzone dell’anno con “Wildflower” e ha approfittato dell’occasione per unirsi al coro di musicisti che hanno criticato le autorità per l’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I Grammy Awards 2026 si sono conclusi con alcune sorprese.

Nella notte dei Grammy 2026, Kendrick Lamar si aggiudica il premio più importante, battendo ogni record.

