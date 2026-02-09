Lady Gaga al Super Bowl omaggia la cultura latina | il significato della spilla-fiore

La cantante Lady Gaga ha preso parte all’intervallo del Super Bowl, esibendosi insieme a Bad Bunny. Durante il concerto, ha indossato una spilla a forma di fiore, simbolo del suo omaggio alla cultura latina e al suo amico portoricano. La scelta del look ha attirato l’attenzione dei fan e degli spettatori, che hanno colto il messaggio dietro l’abbigliamento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.