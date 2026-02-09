Lady Gaga al Super Bowl omaggia la cultura latina | il significato della spilla-fiore
La cantante Lady Gaga ha preso parte all’intervallo del Super Bowl, esibendosi insieme a Bad Bunny. Durante il concerto, ha indossato una spilla a forma di fiore, simbolo del suo omaggio alla cultura latina e al suo amico portoricano. La scelta del look ha attirato l’attenzione dei fan e degli spettatori, che hanno colto il messaggio dietro l’abbigliamento.
Lady Gaga si è esibita al Super Bowl assieme a Bad Bunny. La cantante col suo look ha voluto rendere omaggio proprio all'amico e collega portoricano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bad Bunny festeggia con Lady Gaga e Ricky Martin l’orgoglio portoricano al Super Bowl. Donald Trump disgustato: “Terribile. Uno schiaffo alla Nazione”
I festeggiamenti per il Super Bowl 60 sono iniziati con grande energia.
Lady Gaga conquista i Grammy 2026 con un look goth (e spilla anti ICE)
Lady Gaga fa il suo ingresso ai Grammy 2026 con un look goth deciso e una spilla contro l’ICE.
