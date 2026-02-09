Lady Gaga al Super Bowl omaggia la cultura latina | il significato della spilla-fiore

La cantante Lady Gaga ha preso parte all’intervallo del Super Bowl, esibendosi insieme a Bad Bunny. Durante il concerto, ha indossato una spilla a forma di fiore, simbolo del suo omaggio alla cultura latina e al suo amico portoricano. La scelta del look ha attirato l’attenzione dei fan e degli spettatori, che hanno colto il messaggio dietro l’abbigliamento.

Lady Gaga si è esibita al Super Bowl assieme a Bad Bunny. La cantante col suo look ha voluto rendere omaggio proprio all'amico e collega portoricano.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Bad Bunny festeggia con Lady Gaga e Ricky Martin l’orgoglio portoricano al Super Bowl. Donald Trump disgustato: “Terribile. Uno schiaffo alla Nazione”

I festeggiamenti per il Super Bowl 60 sono iniziati con grande energia.

Lady Gaga conquista i Grammy 2026 con un look goth (e spilla anti ICE)

Lady Gaga fa il suo ingresso ai Grammy 2026 con un look goth deciso e una spilla contro l’ICE.

Argomenti discussi: L'abito flamenco indossato da Lady Gaga durante l'halftime è il suo omaggio a Bad Bunny; Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady Gaga; Super Bowl, l'Halftime Show di Bad Bunny è una festa: sul palco Lady Gaga e Ricky martin; Super Bowl. Bad Bunny con Lady Gaga e Ricky Martin: omaggio a Porto Rico.

lady gaga al superSuper Bowl, cosa è successo durante l'half time di Bad Bunny e Lady Gaga (a sorpresa). Trump: «Uno dei peggiori di sempre»Bad Bunny ha chiuso lo spettacolo dell’half time del Super Bowl con un chiaro omaggio agli immigrati. Per il cantante portoricano si è trattato della prima esibizione negli ... leggo.it

lady gaga al superBad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady GagaLa superstar incanta il campo con il suo messaggio che esalta i latini: Insieme siamo l'America. Jennifer Lopez applaude via social. Il presidente: Il più ... repubblica.it

