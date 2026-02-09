Questa mattina a Firenze alcuni residenti sono rimasti vittima di furti in pieno giorno. Un uomo racconta di essere uscito per un’ora, solo il tempo di fare la spesa, e al suo ritorno ha trovato il suo appartamento svaligiato. La zona, un palazzo dove ormai tutti affittano stanze tramite Airbnb, sembra senza controlli e senza sicurezza. La paura cresce tra i residenti, che ora chiedono più attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Firenze, 9 febbraio 2026 – ”Sono uscito di casa un’oretta, giusto il tempo di fare la spesa approfittando del mio giorno libero dal lavoro. Quando sono tornato la chiave non entrava più nella serratura”. Appartamento svaligiato, ma questo Davide Biosa, professore di liceo, lo scoprirà soltanto in tarda serata, quando il carpentiere riuscirà a far rientrare in casa il proprietario («Un intervento che mi è costato 500 euro»). Sembrerebbe un banale furto in casa quello che ha subito il professor Biosa sabato, ma in realtà fotografa qualcosa più inquietante. Perché l’episodio non è avvenuto di notte ma in pieno giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ladri in casa in pieno giorno. "Nel mio palazzo solo airbnb, nessuno controlla più nulla"

Nel quartiere San Polo di Brescia si registrano frequenti tentativi di furto, con episodi che avvengono anche durante le ore diurne.

