Sannazzaro de’ Burgondi ladri in pieno giorno | 200 euro il bottino ma casa devastata

Sannazzaro de Burgondi (Pavia), 1 dicembre 2025 – Ladri in azione in pieno giorno, anche prima che venga buio. Se solitamente è infatti nel tardo pomeriggio, dopo il tramonto, che nella stagione invernale si verificano la maggior parte dei furti in abitazioni, nella giornata festiva di ieri, domenica 30 novembre, ignoti malviventi hanno invece approfittato di poche ore di assenza dei proprietari, fra le 13 e le 17 circa, per entrare in una casa indipendente in via Verdi a Sannazzaro de' Burgondi. Vigevano, furto in un centro revisioni: rubato un computer portatile Il colpo. Hanno forzato una finestra della cantina, al piano seminterrato, e si sono così introdotti nell'edificio, salendo poi all'interno dell'abitazione e mettendo tutte le stanze a soqquadro in cerca di qualcosa di prezioso da rubare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

