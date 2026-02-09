L' Aci Pescara sostiene Anglat per l‘innovativo servizio auto di cortesia per persone con disabilità

La città di Pescara vede un passo avanti per le persone con disabilità. L’Aci locale ha stretto un accordo con Anglat, l’associazione nazionale delle autonomie nei trasporti, per lanciare un servizio innovativo di auto di cortesia. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti di chi ha bisogno, migliorando concretamente la mobilità delle famiglie coinvolte. Il protocollo, firmato il 15 gennaio, durerà tre anni e mira a offrire un aiuto pratico a chi affronta difficoltà di movimento.

Migliorare la mobilità delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Questo l'obiettivo del nuovo protocollo d'intesa triennale firmato da Aci e Anglat (associazione nazionale guida legislazioni autonomie trasporti), lo scorso 15 gennaio.L’Automobile Club Pescara vuole concretamente dare.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Aci Pescara Nuova intesa ACI-ANGLAT per migliorare LA mobilità DELLE persone con disabilità L’accordo tra ACI e ANGLAT si propone di migliorare la mobilità delle persone con disabilità, attraverso iniziative, servizi e progetti dedicati. Pisa. Trasporto sociale, il Comune sostiene le persone con disabilità Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Aci Pescara Argomenti discussi: A Pescara arriva l’auto di cortesia adattata: ACI sostiene ANGLAT; Montesilvano supera il 50% di raccolta differenziata in un mese. A Pescara arriva l’auto di cortesia adattata: ACI sostiene ANGLATA Pescara debutta l’auto di cortesia adattata per persone con disabilità: ACI sostiene il progetto ANGLAT per una mobilità davvero accessibile ... abruzzonews.eu Aci Pescara, l'assioma 'sosta più cara e meno auto' è sbagliatoL'assioma parcheggi più cari, meno auto in strada è assolutamente sbagliato. Affermare che l'aumento delle tariffe indurrebbe molti a lasciare l'auto privata a casa è frutto di una semplicistica ed ... ansa.it A Pescara arriva l’auto di cortesia adattata: ACI sostiene ANGLAT https://www.abruzzonews.eu/a-pescara-arriva-lauto-di-cortesia-adattata-aci-sostiene-anglat-685038.html facebook A Pescara arriva l’auto di cortesia adattata: ACI sostiene ANGLAT abruzzonews.eu/a-pescara-arri… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.