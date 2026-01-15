Nuova intesa ACI-ANGLAT per migliorare LA mobilità DELLE persone con disabilità

L’accordo tra ACI e ANGLAT si propone di migliorare la mobilità delle persone con disabilità, attraverso iniziative, servizi e progetti dedicati. L’obiettivo è favorire l’accessibilità e la partecipazione, promuovendo sinergie tra enti e sviluppando programmi formativi e di informazione, anche nel settore delle patenti di guida speciali. Questa collaborazione mira a offrire soluzioni concrete per una mobilità più inclusiva e sostenibile sul territorio italiano.

ROMA (ITALPRESS) – Iniziative, progetti, servizi e attività finalizzati a migliorare la mobilità delle persone con disabilità, con particolare attenzione a viabilità, guida e sosta; promozione di iniziative e progetti a carattere nazionale; sviluppo di sinergie operative per migliorare i servizi offerti sul territorio, attraverso la messa a disposizione delle rispettive sedi territoriali e delle reti formali e informali; convenzioni e accordi attuativi per la realizzazione di progetti, attività e servizi rivolti alle persone con disabilità e ai loro familiari; iniziative, seminari e corsi di informazione e formazione su mobilità, guida, trasporto, turismo e sport; studi, ricerche, pubblicazioni e materiali divulgativi negli ambiti di interesse comune; sviluppo congiunto, presso le autoscuole ACI, di un iter semplificato per il conseguimento, la riclassificazione o il rinnovo della patente di guida B speciale, attraverso la promozione del C. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

