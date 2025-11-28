Ucraina Zelensky annuncia le dimissioni del suo capo di gabinetto Yermak
Zelensky ha annunciato le dimissioni del suo potente capo di gabinetto, Andrii Yermak, che era anche il principale negoziatore del Paese nei colloqui con gli Stati Uniti, dopo che la sua residenza è stata perquisita dagli investigatori anti corruzione. Yermak è stato per anni un fidato confidente di Zelensky, che ha a lungo resistito alle pressioni per sostituirlo. Il presidente ucraino ha affermato che “per preservare la nostra forza interna, non ci devono essere motivi di distrazione se non la difesa dell’Ucraina ed è per questo che abbiamo preso le decisioni odierne”. Nel suo discorso serale, Zelensky ha annunciato che avrebbe “ riorganizzato ” l’ufficio presidenziale e che sabato inizierà le consultazioni per nominare un nuovo capo di gabinetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
L’inchiesta corruzione in Ucraina sfiora Volodymyr Zelensky. Perquisiti gli uffici del suo capo staff Yermak: era l’uomo inviato a Ginevra per le trattative di pace con gli Usa https://www.open.online/2025/11/28/linchiesta-corruzione-in-ucraina-sfiora-volodymyr-z - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky dice sì a un accordo per la pace in Ucraina, l’ultima versione del “piano in 28 punti” seguito dal “piano in 19 punti” e da un terzo negoziato ieri a Abu Dhabi. Trump invia due fedelissimi a Mosca e Kiev per l’ultima pressione. Ora tocca alla Russia #26 Vai su X
Ucraina, si dimette il braccio destro di Zelensky finito nello scandalo tangenti - La sua uscita di scena rischia di compromettere il percorso diplomatico avviato negli ultimi mesi insieme agli Stati Uniti e ai partner europei ... Da italiaoggi.it
Ucraina, si dimette il braccio destro di Zelensky - Yermak è stato spesso descritto come la «seconda persona» più potente dell'Ucraina o il «Richelieu ucraino», un'eminenza grigia con un'influenza significativa sulle decisioni di Zelensky. Si legge su milanofinanza.it
Ucraina, Zelensky: “Yermak si è dimesso da capo dell’Ufficio presidenziale” - Ucraina, Zelensky: "Yermak si è dimesso da capo dell'Ufficio presidenziale" Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Da agenzianova.com