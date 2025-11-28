Ucraina Zelensky annuncia le dimissioni del suo capo di gabinetto Yermak

Zelensky ha annunciato le dimissioni del suo potente capo di gabinetto, Andrii Yermak, che era anche il principale negoziatore del Paese nei colloqui con gli Stati Uniti, dopo che la sua residenza è stata perquisita dagli investigatori anti corruzione. Yermak è stato per anni un fidato confidente di Zelensky, che ha a lungo resistito alle pressioni per sostituirlo. Il presidente ucraino ha affermato che “per preservare la nostra forza interna, non ci devono essere motivi di distrazione se non la difesa dell’Ucraina ed è per questo che abbiamo preso le decisioni odierne”. Nel suo discorso serale, Zelensky ha annunciato che avrebbe “ riorganizzato ” l’ufficio presidenziale e che sabato inizierà le consultazioni per nominare un nuovo capo di gabinetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

