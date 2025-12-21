FC Osimo torna alla vittoria nella 14ª giornata di Prima Categoria, girone B, consolidando la vetta della classifica. La partita contro Borgo Minonna si è conclusa con un risultato di 1-0, contribuendo alla posizione di leadership della squadra. Di seguito, i risultati delle altre gare disputate. FC Osimo torna alla vittoria e consolida la vetta solitaria.

FC Osimo torna alla vittoria. Prima categoria, 14esima giornata. Girone B. Argignano-Castelleonese 1-1, Barbara Monserra-Staffolo 1-1, Borghetto-Passatempese 0-2, Cupramontana-Cingolana 1-0, FC Osimo -Borgo Minonna 1-0, Le Torri Castelplanio-Real Cameranese 2-1, Olimpia Marzocca-Filottranese 4-1, Pietralacroce-Castelbellino 2-0. Classifica: Fc Osimo 35; Borghetto 26; Olimpia Marzocca 25; Passatempese 22; Pietralacroce e Real Cameranese 21; Le Torri 19; Castelleonese e Filottranese 18; Staffolo 16; Borgo Minonna 15; Barbara Monserra e Castelbellino 13; Argignano e Cingolana 12; Cupramontana 8. Prossimo turno (10-11126): B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

