AGI - Il Milan batte la Lazio 1-0 tra le polemiche finali e si regala almeno una notte da capolista, in attesa del big match di domani sera tra Roma e Napoli. A portare gli uomini di Massimiliano Allegri a quota 28 punti è una rete di Rafa Leao, che si unisce cosi' al gruppo di capocannonieri del campionato a cinque gol. Nel successo di San Siro - caratterizzato dalle proteste laziali per un rigore non concesso da Collu nel recupero per un tocco col braccio di Pavlovic - c'è però tanto anche di Mike Maignan che dopo due minuti chiude la saracinesca e prolunga l'astinenza da gol in trasferta della Lazio (l'ultima rete il 29 settembre contro il Genoa): sugli sviluppi di un calcio da fermo, Gila sbuca in area e colpisce di testa a botta sicura, trovando l'intervento tempestivo del portiere francese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Milan batte la Lazio 1-0 e vola solitaria in vetta per una notte