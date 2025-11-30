Il Milan batte la Lazio 1-0 e vola solitaria in vetta per una notte
AGI - Il Milan batte la Lazio 1-0 tra le polemiche finali e si regala almeno una notte da capolista, in attesa del big match di domani sera tra Roma e Napoli. A portare gli uomini di Massimiliano Allegri a quota 28 punti è una rete di Rafa Leao, che si unisce cosi' al gruppo di capocannonieri del campionato a cinque gol. Nel successo di San Siro - caratterizzato dalle proteste laziali per un rigore non concesso da Collu nel recupero per un tocco col braccio di Pavlovic - c'è però tanto anche di Mike Maignan che dopo due minuti chiude la saracinesca e prolunga l'astinenza da gol in trasferta della Lazio (l'ultima rete il 29 settembre contro il Genoa): sugli sviluppi di un calcio da fermo, Gila sbuca in area e colpisce di testa a botta sicura, trovando l'intervento tempestivo del portiere francese. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
| # 13.04.1958 - Milan vs Lazio 6-1 Carletto Galli batte Orlandi, e segna uno dei suoi cinque gol. La partita finì con la vittoria del Milan per 6-1, grazie alla cinquina di Galli ed al gol di Mariani, a cui rispose Muccinelli. FVCRN! - facebook.com Vai su Facebook
Pulisic segna, Maignan para: il Milan vince il derby e batte un'altra big Vai su X
Il Milan batte la Lazio 1-0 e vola solitaria in vetta per una notte - In attesa del big match di domani sera tra Roma e Napoli, gli uomini di Allegri superano i biancocelesti con una rete decisiva di Leao. agi.it scrive
Milan-Lazio risultato 1-0: Leao leone, rossoneri in testa per una notte (tra i veleni) - Prima Maignan salva la porta del Milan, poi Leao batte Provedel e porta i rossoneri al comando del campionato almeno per una notte: domani Roma- Come scrive msn.com
Finale thrilling a San Siro: niente rigore per la Lazio, il Milan vince 1-0 ed è in vetta - Minuto di silenzio prima del fischio d'inizio della sfida in segno di cordoglio per la morte di Lorenzo Buffon, grande portiere rossonero scomparso il 25 novembre all'età di 95 anni. Da ansa.it