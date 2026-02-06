La Volta Buona le pagelle del 6 febbraio | le grandi inchieste 4 Lorena Ramiro e Can Yaman 8

La puntata del 6 febbraio de La Volta Buona si concentra su come affrontare l’età che avanza. La conduttrice e gli ospiti discutono di metodi e strategie per mantenersi giovani, tra inchieste e storie di personaggi famosi come Lorena Ramiro e Can Yaman. La trasmissione si focalizza sulle sfide quotidiane e sulle soluzioni pratiche, senza giri di parole.

Il topic centrale della puntata de La Volta Buona del 6 febbraio è: come combattere l'avanzamento dell'età. Esistono davvero dei sistemi da poter attuare, validi un po' per tutti, che siano effettivamente anti-età? Da qui parte "l'analisi" di Caterina Balivo insieme ai propri ospiti. Le grandi inchieste. Voto: 4. Ancora una volta si torna con le telecamere in casa del dottor Antonio Castracane. Il medico di famiglia ha compiuto 102 anni e all'inviato di Caterina Balivo offre un po' di dettagli della sua routine alimentare. Si scoprono così cose incredibili, dalla colazione dei campioni con biscotti di crusca e caffè al pranzo a base di mozzarella.

