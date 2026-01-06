Dopo undici anni la società Soudal lascia

Dopo undici anni, si conclude la collaborazione tra la società pratese di Montemurlo, guidata da Stefano Gonzi, e Soudal. Questa partnership, avviata oltre un decennio fa, ha segnato un capitolo importante per entrambe le realtà, contribuendo alla crescita e al successo nel settore. L’addio rappresenta un momento di riflessione e di nuovo inizio per le parti coinvolte.

Dopo 11 anni ricchi di soddisfazioni e successi si è chiusa la storica partnership tra la società pratese di Montemurlo cara a Stefano Gonzi e la Soudal. Ma il team prosegue, anzi raddoppia l'impegno con l'ingresso diretto di Basso Bikes come co-title sponsor per un progetto unitario tra mountain bike e gravel. Alla fine del 2025 dopo 11 stagioni di presenza costante e vincente nel fuoristrada, la Soudal ha scelto di concentrare il proprio impegno esclusivamente sul ciclismo su strada, proseguendo il percorso nel World Tour. Ecco il bilancio di questa grande condivisione di obiettivi. Un bilancio nel fuoristrada straordinaria per il Team Soudal con 177 vittorie complessive, dalla prima firmata da Daniele Mensi nel 2015 fino all'ultima conquistata nel settembre 2025 da Alessio Trabalza, e ben 203 podi totali.

