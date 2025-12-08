La truffa della patente low cost | Incassano e spariscono al momento dell’esame
Pacchetti all inclusive tra i 350 e i 700 euro. Lezioni in diretta con insegnanti. Quiz su appe studio dal telefono. La patente low cost è un’offerta golosa per chi non l’ha presa. Ma chi ha provato a usufruire del servizio è rimasto deluso. Una autoscuola che convince, incassa e poi si eclissa quando arriva il momento cruciale, quello dell’esame. O quando bisogna prenotare la visita medica, avere una data in Motorizzazione, salire davvero in macchina. A quel punto il sistema smette di funzionare. Come funziona la truffa della patente low cost. Il Messaggero racconta che all’inizio l’assistenza è iper presente. 🔗 Leggi su Open.online
