Investito e ucciso a Veduggio Una perizia farà luce sulla morte di Luca Zoia

Sarà una perizia cinematica a chiarire la dinamica dell’investimento mortale di Luca Zoia, il 49enne trovato senza vita a pochi passi da casa lo scorso 4 novembre. A disporla è stato il sostituto procuratore Marco Giovanni Santini. I carabinieri di Seregno hanno individuato e denunciato un 32enne. Le ricerche dell’uomo erano scattate dopo il rinvenimento, a bordo strada, del corpo senza vita del 49enne. Gli immediati accertamenti avevano consentito di ricondurre il decesso a un investimento, compiuto da un veicolo che si era poi dato alla fuga. Attraverso alcuni frammenti di un fanale ritrovati in zona, con le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza urbana e il confronto con veicoli compatibili, i militari sono riusciti a restringere progressivamente il campo investigativo, fino all’individuazione del furgone e del conducente, che sostiene di non essersi accorto di nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investito e ucciso a Veduggio. Una perizia farà luce sulla morte di Luca Zoia

