Veduggio Luca Zoia trovato morto a bordo strada | la ferita alla testa e i graffi causati dall' investimento

Questa mattina a Veduggio con Colzano, Luca Zoia è stato trovato morto lungo la strada. La polizia ha confermato che la morte è stata causata da un investimento, con una ferita alla testa e graffi sul corpo, probabilmente dovuti al rotolamento sull’asfalto. Gli agenti stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, ma al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Zoia, mentre gli investigatori continuano le verifiche.

Veduggio con Colzano (Monza Brianza), 8 febbraio 2026 - Sono stati provocati dall'i nvestimento stradale la ferita alla testa e i graffi da rotolamento. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita sul corpo di Luca Zoia, il 49enne trovato senza vita all'alba del 5 novembre scorso a pochi passi da casa, allo svincolo della provinciale Vallassina di Veduggio con Colzano. Conclusi anche gli esami tossicologici, secondo cui l'uomo aveva assunto droga quella notte quando è stato centrato da un furgone, poi risultato guidato da un corriere 32enne originario dell'Est, che è già stato denunciato a piede libero per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

