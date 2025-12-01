La Torre di Babele stasera Augias si chiede chi ha paura della scienza | anticipazioni e ospiti del 1° dicembre 2025

In prima serata su La7, oggi lunedì 1° dicembre 2025 alle 21:15, torna La Torre di Babele di Corrado Augias con una puntata dal titolo provocatorio: “Chi ha paura della scienza?”. Un appuntamento che mette al centro il rapporto difficile tra sapere scientifico, potere politico e società, in un momento storico in cui le scoperte corrono veloci e le democrazie faticano a stare al passo. Indice. La Torre di Babele: chi ha paura della scienza? – Anticipazioni 1 Dicembre 2025. Il tema della puntata. Ospiti di La Torre di Babele del 1° dicembre 2025. Dove vedere La Torre di Babele – Chi ha paura della scienza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - La Torre di Babele, stasera Augias si chiede chi ha paura della scienza: anticipazioni e ospiti del 1° dicembre 2025

