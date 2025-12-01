la torre di babele augias si interroga su chi ha paura della scienza con aldo cazzullo

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 1º dicembre, con una nuova puntata de La Torre di Babele, il programma di attualità e storia, in onda in prima serata alle 21:15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 1º dicembre 2025. Il nuovo appuntamento, dal titolo Chi ha paura della scienza?, è un viaggio tra gli scienziati-filosofi come Giordano Bruno, Galileo e anche Einstein, che hanno sempre rivendicato un sapere libero, capace di opporsi al potere quando necessario. Oggi però gli equilibri sembrano rovesciati: non è più la scienza a dover resistere, ma il potere a mostrarsi incapace di comprendere, interpretare e governare la rapidità dei cambiamenti tecnologici che trasformano il mondo in cui viviamo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

